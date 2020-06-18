Українська актриса, зірка «Квартал 95» Олена Кравець розповіла невідомий факт про першу леді Олену Зеленську
Як передає Politeka.net, Кравець довгий час дружить із сім'єю президента і навіть є хрещеною матір'ю Зеленської.
Днями актриса взяла участь в інтерв'ю в авторській програмі Анатолія Анатоліча "Зе Інтерв'юєр", де відверто розповіла не тільки про особисте, але і про свою подругу. За словами Кравець, їй було непросто взятися за роль Олени Зеленської, але вона змогла надіти на себе цей образ.
Кравець зазначила, що знає фізіогноміку, тому копіює поведінку і вираз обличчя героя, якого грає. Перш ніж взятися за роль, вона кілька днів «живе» з цією людиною, вивчає її манери та поведінку. Так як з Зеленською вона знайома давно, її манери і міміку вона знає прекрасно.
Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня
Українців масово залишать без пенсій, правила виплат зміняться: "Доведеться працювати до..."
"Наша красуня полетіла на небо": трагічно обірвалося життя знаменитої "Артистки", яка рятувала бійців
Як виглядав чоловік Івлєєвої з "Орла і решки" 10 років тому, фото порвало мережу: "Що за капітошка"
«У неї в міміці присутня лагідність, але, тим не менше я знаю, що вона все чує, все бачить, дуже швидко думає», - підкреслила Кравець.
Зазначимо, що днями стало відомо про те, що перша леді заразилася китайським вірусом. 16 червня її забрали в лікарню з діагнозом пневмонія середньої тяжкості. Відомо, що перша леді відчуває себе нормально і підключення до ШВЛ не потребує.
Нагадаємо, що Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем: "Ми не хотіли говорити...".
Як повідомляла Politeka, Зеленський кинувся на пошуки вакцини після діагнозу дружини, з'явилися подробиці: "будь ласка...".
Також Politeka писала, що Олену Зеленську терміново госпіталізували, стан погіршився: "Підключення до апарату ШВЛ...".