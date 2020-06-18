Українська актриса, зірка «Квартал 95» Олена Кравець розповіла невідомий факт про першу леді Олену Зеленську

Як передає Politeka.net, Кравець довгий час дружить із сім'єю президента і навіть є хрещеною матір'ю Зеленської.

Днями актриса взяла участь в інтерв'ю в авторській програмі Анатолія Анатоліча "Зе Інтерв'юєр", де відверто розповіла не тільки про особисте, але і про свою подругу. За словами Кравець, їй було непросто взятися за роль Олени Зеленської, але вона змогла надіти на себе цей образ.

Кравець зазначила, що знає фізіогноміку, тому копіює поведінку і вираз обличчя героя, якого грає. Перш ніж взятися за роль, вона кілька днів «живе» з цією людиною, вивчає її манери та поведінку. Так як з Зеленською вона знайома давно, її манери і міміку вона знає прекрасно.

«У неї в міміці присутня лагідність, але, тим не менше я знаю, що вона все чує, все бачить, дуже швидко думає», - підкреслила Кравець.

Зазначимо, що днями стало відомо про те, що перша леді заразилася китайським вірусом. 16 червня її забрали в лікарню з діагнозом пневмонія середньої тяжкості. Відомо, що перша леді відчуває себе нормально і підключення до ШВЛ не потребує.

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