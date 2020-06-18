Після введених урядом послаблень карантину в Україні продовжує стрімко зростати кількість заражених

За останню добу в країні 829 нових випадків китайського вірусу. Вже через 4 дні в деяких областях України можуть ввести жорсткий карантин. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході спільного брифінгу з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.

Ляшко підкреслив, якщо українці не будуть дотримуватися санітарних норм і виконувати рекомендації МОЗ про соціальне дистанціювання, маски й чисті руки - цифри будуть рости разом із заходами посилення карантину.

Також за словами Ляшка, станом на сьогодні в Україні 132 000 людей заражених коронавірусом, з них офіційно підтверджено лише 32 234.

З «оптимістичних прогнозів», головний санітарний лікар розповів про смертність. На даний момент цифра становить 966, але до кінця року вона буде близько 4000 смертей.

Раніше ми повідомляли, Ляшко заявив, що українці перестали дотримуватися заходів обережності, тому стався стрибок захворюваності.

"Ми бачимо значні порушення, як перевізниками, так і іншими організаціями. На кожному шостому об'єкті, який перевіряють інспектори Держпродпотребслужби, є ті чи інші порушення", - уточнив Ляшко, додавши, що в областях, де протягом трьох днів поспіль спостерігаються ознаки посилення епідемії, місцеві органи влади повинні вжити відповідних заходів.

За останніми даними показник інцидентності перевищено в наступних областях: Волинській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Закарпатській та Києві.

Нагадаємо, українцям пригрозили новим посиленням карантину, термінове заяву Ляшка: "На кожному шостому об'єкті...".

Як повідомляла Politeka, українців попередили про нову хвилю кризи, до чого готуватися: "До кінця року...".

Також Politeka писала, що нове посилення карантину, Зеленський екстрено зібрав Кабмін: "Вже третю добу у нас..."