Після введених урядом послаблень карантину в Україні продовжує стрімко зростати кількість заражених

За останню добу в країні 829 нових випадків китайського вірусу. Вже через 4 дні в деяких областях України можуть ввести жорсткий карантин. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ході спільного брифінгу з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.

Ляшко підкреслив, якщо українці не будуть дотримуватися санітарних норм і виконувати рекомендації МОЗ  про соціальне дистанціювання, маски й чисті руки - цифри будуть рости разом із заходами посилення карантину.

Також за словами Ляшка, станом на сьогодні в Україні 132 000 людей заражених коронавірусом, з них офіційно підтверджено лише 32 234.

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З «оптимістичних прогнозів», головний санітарний лікар розповів про смертність. На даний момент цифра становить 966, але до кінця року вона буде близько 4000 смертей.

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Раніше ми повідомляли, Ляшко заявив, що українці перестали дотримуватися заходів обережності, тому стався стрибок захворюваності.

"Ми бачимо значні порушення, як перевізниками, так і іншими організаціями. На кожному шостому об'єкті, який перевіряють інспектори Держпродпотребслужби, є ті чи інші порушення", - уточнив Ляшко, додавши, що в областях, де протягом трьох днів поспіль спостерігаються ознаки посилення епідемії, місцеві органи влади повинні вжити відповідних заходів.

За останніми даними показник інцидентності перевищено в наступних областях: Волинській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Закарпатській та Києві.

Нагадаємо, українцям пригрозили новим посиленням карантину, термінове заяву Ляшка: "На кожному шостому об'єкті...".

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