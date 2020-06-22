Главу держави Володимира Зеленського так і не дочекалися з офіційним візитом у лікарні Мечникова

Про це пише місцеве видання Дніпровська панорама.

Як відомо, сьогодні, 22 липня, президент Володимир Зеленський повинен був відвідати лікарню Мечникова в Дніпрі, де медсестри і лікарі з ранку чекали главу держави у фойє хірургії.

Главу держави чекали до полудня на пекучому сонці, але Зеленський так і не приїхав. Замість нього лікарню відвідала офіційна делегація, яка вручила медикам нагороди.

Автомобілі з двору лікарні прибрали, щоб кортеж Зеленського в цілях безпеки безперешкодно проїхав прямо до хірургічного корпусу, але цього не сталося.

За інформацією журналістів, причини відсутності Зеленського виявилися банально простими. У президента в останній момент перенесли місце візиту в Дніпрі.

Місце зустрічі та представлення штабу «слуг народу» несподівано перенесли на Алею Героїв з музею АТО, і все це проводилося під прикриттям поліції.

Українці припустили, що у влади є страх перед суспільством і журналістами, які збиралися поставити незручні питання.

Раніше ми розповідали, що Зеленський нагородив жителів ОРДЛО особливими привілеями.

Згідно з документом, діти з окупованих територій Криму і Донбасу зможуть вступати до внз України без ЗНО і будуть мати можливість вступити у всі заклади, а не в обмежені окремим списком, як це відбувається в даний момент.

Більше того, усі бажаючі абітурієнти з зазначених вище територій будуть навчатися у вищих навчальних закладах за рахунок держави. Поки що ця норма діє тільки для випускників з Криму.

Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.

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