Що потрібно знати українцям

Українці можуть найближчим часом працювати за новим графіком

Про це пише Politeka.net.

З такою ініціативою виступає Кабінет міністрів з метою уникнути скупчення людей в транспорті і скоротити ризики можливого зараження китайським вірусом.

В постанові уряду №500 сказано, що підприємствам рекомендували починати робочий день для працівників о дев'ятій або десятій годині ранку, а також по можливості навіть пізніше.

І такий графік повинен працювати до закінчення обмежувальних заходів на тлі епідемії. Згідно з цим документом, нововведення про зміну робочого графіка для українців повинно зменшити скупчення людей у громадському транспорті в ранковий час.

Підприємства і органи місцевого самоврядування повинні забезпечити на період карантину гнучкий робочий графік для співробітників або відправити працівників на дистанційну роботу задля їхньої ж безпеки.

Нововведення повинне торкнутися наступні галузі діяльності: роздрібна торгівля, поштова та кур'єрська діяльність, освіта, соцдопомогу, а також мистецтво і спорт, сфера розваг і відпочинку.

Крім цього, постанова зобов'язує органи місцевого самоврядування розробити і відкоригувати маршрути руху громадського транспорту. Змінені маршрути руху повинні бути складені з урахуванням змінених графіків роботи підприємств та установ.

Поки не відомо, коли постанова Кабінету міністрів набуде чинності. Все залежить від змінених графіків руху транспорту.

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