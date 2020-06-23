Український ведучий та кулінар Євген Клопотенко розповів, чому деякі жителі України не вважають себе українцями

На своїй сторінці в Фейсбук Євген опублікував пост:

“Є частина населення, яка просто існує на території України. Цій частині все одно. Кожен сам за себе. Зміни? Вони пристосовуються до змін. Вимовляти «я – українець» їм ніяково. Живуть у власній країні начебто гості. Українці, які не вважають себе українцями – смішно виходить", - заявив ведучий.

Крім того, відомий кулінар назвав можливу причину такої поведінки:

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"Це сталося, тому що протягом сотні років нищили нашу національну ідентичність. Почуття єдності і належності до держави Україна. Тому національна ідентичність – те, що ми повинні відновити. Ми – не просто купка людей. Ми – носії культури та цінностей країни, на території якої живемо", - написав Клопотенко в Фейсбук.

Також він розповів, що потрібно робити, щоб змінити ситуацію:

"Знати історію своєї країни, любити українські продукти, готувати українські страви, хоча б базово розбиратися в політичній ситуації, читати українські книжки, слухати українську музику, підтримувати українських виробників. Це важливо, тому що дає нам чітке розуміння, хто ми.”, - резюмував український ведучий Євген Клопотенко.

Раніше ми писали, що український співак Віталій Козловський висловився про анексію Кримського півострова

Так, він повідомив, що для нього немає різниці, чий Крим український чи російський. На думку співака, найважливіше, щоб люди були живими і здоровими.

"Мені все одно, що і де знаходиться… Наше життя настільки коротке, Боже мій. І витрачати її на війни, негатив, замість того, щоб любити, вирощувати покоління, дітей, допомагати іншим, робити внесок у саморозвиток, люди займаються якоюсь пропагандою. Неважливо, чий український Крим або російський, головне – люди живі, здорові", – зазначив співак.

Також Козловський висловив жаль, що він не може приїхати в окупований Російською Федерацією Крим, де у нього залишається дуже багато шанувальників.

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