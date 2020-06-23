Для багатьох жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей інформація про "погане життя в Україні" є найбільш затребуваною

Про це заявив блогер Макс Баринов в блозі видання Обозреватель.

"Багатьох людей, які живуть в таких умовах дратує позитивна інформація про життя "на великій землі". Зрозуміло, сприйняття налаштовується таким чином, що під час розмов зі знайомими та родичами-переселенцями вся позитивна інформація, що надходить від них, це – "вас змусили так говорити, ви боїтеся сказати, що насправді все погано".

Але реальність така, що десятки тисяч жителів "процвітаючих" окупованих територій їздять в "загниваючу" неокуповану частину України за пенсіями, допомогами, а також за продуктами харчування", - повідомляє Баринов.

Блогер задається питанням, чому жителі ОРДЛО стоять у кілометрових чергах, щоб приїхати в "загниваючу" Україну.

"Чому ж, скажіть мені, чому на КПВВ кілометрові черги, люди вмирають в чергах, щоб проїхати в "загниваючу" Україну, де все дорого, чому люди тягнуть в ОРДЛО "кравчучки" з товарами першої необхідності та продуктами? Чому?", - резюмував Макс Баринов.

До речі, нещодавно ми писали, що окупанти розпочали відкриту війну проти української мови і культури в ОРДЛО.

Раніше незаконна влада так званих "ЛНР" оголосила російську «єдиною державною» мовою на окупованих територіях. Ватажки бойовиків підкреслили, що рішення «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією». Денис Казанський зазначив, що окупанти не приховують своїх планів щодо української мови.

"Росія оголосила війну українській мові в ОРДЛО... Ми бачимо, що "ДНР" і "ЛНР" вже на офіційному рівні почали викорінювати українська мова на тій території, яку вони контролюють. Де-факто це відбувалося і раніше, вони зривали україномовні таблички, викидали м'які знаки з назв міст (Донецьк, Луганськ)", - нагадав блогер.

"Тепер всі маски скинуті, бойовики і їхні російські господарі навіть не соромлячись, відкрито демонструють, що ведуть боротьбу проти української мови і української культури... Була б їхня воля, вони б так робили не тільки в ОРДЛО, а по всій території України".

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