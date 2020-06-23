Жителю Києва, який став свідком вибуху в житловому будинку на Позняках, влаштували справжнє цькування

Жертвою цькування став співробітник салону краси Backstage beauty Микола Бойко.

Чоловік не тільки розповів про свій страх, але і про те, як до нього увірвалися рятувальники, як себе вели.

Відеоролик став популярним, через що на Миколая відразу обрушилася хвиля критики. Правозахисники почали називати його "провокатором" і "агресором". Більше того, в соцмережах народжувалися чутки про те, що він нібито записав відео в стані алкогольного сп'яніння.

"Кілька діб Миколі приходять постійні погрози, що надходять дзвінки на телефон і в різні месенджери, де наше толерантне і демократичне суспільство в деталях розповідає, що з ним зробить і як. Крім цього відбулася інформаційна атака на мережу салонів краси, де працює потерпілий: дзвінки, коментарі, загрози. Сьогодні Микола боїться виходити на вулицю, залишився без житла і більшості звичних речей. У світі, де ми всі говоримо про толерантному суспільстві, про терпимість один до одного - все ще відбуваються ситуації, коли людину хейтять за його слова, зовнішній вигляд і сексуальну орієнтацію", - підкреслили в мережі салонів Backstage.

Сам же Микола Бойко розповів, що йому влаштували цькування через правду, яку він розповів на камеру.

"Сьогодні весь день мені телефонують з погрозами. З дуже конкретними формулюваннями що зі мною зроблять і як... Можливо, моя форма подачі і захисна реакція (сміх) здалися комусь дивними, але що робили б ви, якщо б ви прокинулися, прийняли ванну, розслаблено в свій єдиний вихідний говорили по телефону з друзями, а потім почули як до вас вдираються в квартиру?

Що зробили б ви, якби люди почали ходити по вашій квартирі, брати продукти у вашому холодильнику, а на питання про те, що робити в таких ситуаціях, куди дзвонити, чи є якась підтримка - сміялися в обличчя", - написав чоловік у своєму мікроблозі Facebook.

За його словами, після публікації відеоролика атакували не тільки його самого, але і мережу салонів, в якій він працює.

"І крім того, що я втратив житло, я втратив спокій, бо тепер обертаюся на будь шерех. Як від вибуху постраждав будинок і може в будь-який момент обрушитися - так і зруйнована вся моя звична життя. Я щиро прошу вибачення перед тими, кого я образив чи зачепив своїми формулюваннями в стані афекту! Але мені шкода, що буллінг - єдиний вихід у нашому суспільстві", - емоційно резюмував Микола у своєму мікроблозі.

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