Колишня парламентарій Ірина Фаріон висловилася про іншомовні школи на території України



Її сова наводить "Вголос".



"Інші країни просувають свої інтереси тоді, коли держава демонструє слабкість. Українська влада мала б сказати: не подобається – які проблеми, спакував валізи і поїхав у Будапешт, всі кордони відкриті", - вважає колишній політик.

Також Фаріон вказала на момент, який показує ставлення країн-сусідів до української мови.

"У мене питання до угорців і московитів: скільки українських шкіл на вашій території? На ваших землях проживає велика кількість українців, то чому ні в Угорщині, ні в Росії немає жодної україномовної школи?”, – дивується вона.

Раніше ми повідомляли, що письменник Дмитро Капранов зробив несподіваний прогноз про існування російської мови в Україні.

На його думку, Україна досить велика країна, щоб мати своє кіно і не залежати від колишніх метрополій та російської мови.

Письменник впевнений, що з часу Революції Гідності Держкіно досить плідно попрацювало, створюючи український продукт і висловив надію, що завдяки введенням квот на українську мову, у телеканалів буде більше стимулу виробляти свій власний продукт. Це в підсумку призведе, що через 5 років в Україні не буде російського продукту.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про поділ України.