Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховуватися відповідно до змін закону «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, збільшився до 1 038 грн. Підвищення стало можливим через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2 595 грн.

У порівнянні з минулим роком підтримка зросла на 93,6 грн, що дозволяє частково покрити витрати на щоденне життя та догляд.

Право на отримання доплати мають пенсіонери старше 80 років, які потребують регулярного догляду за медичними показаннями та не мають працездатних родичів для забезпечення потреб.

Також надбавка доступна тим, хто не отримує пенсію за інвалідністю та не має інших соціальних виплат. Важливо, що доплати для пенсіонерів у Київській області призначаються лише після проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Для оформлення допомоги потрібно звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК та подати заяву до органів Пенсійного фонду разом із пакетом документів.

Також варто зауважити, що серед необхідних паперів: паспорт громадянина, ідентифікаційний код, медичний висновок про необхідність догляду та підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю. Після перевірки інформації Пенсійний фонд призначає відповідну суму.

Фахівці радять готувати документи завчасно та уточнювати графік роботи ЛКК, щоб прискорити процес нарахування надбавки. Це особливо актуально для тих, хто живе самостійно та не може отримати допомогу від родичів.

Джерело

Останні новини України:

