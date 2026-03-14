Новий графік руху транспорту в Житомирі вплинув на пересування місцевих мешканців з облцентру до міст з області.

Новий графік руху транспорту в Житомирі впровадили з 10 березня 2026 року, і торкнувся він пасажирів, які користуються кількома популярними маршрутами, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Житомирі передбачає кілька ключових змін у розкладі автобусів. Транспортний маршрут Бердичів - Новий Солотвин тепер курсує тричі на тиждень, у вівторок, четвер та суботу.

Ранкові рейси стартують о 06:50 із Бердичева, а із Старого Солотвина та Нового Солотвина автобуси відправляються о 07:40 та 07:30 відповідно.

Обідній рейс із Бердичева починається о 12:15, а автобуси зі Ст. Солотвина та Н. Солотвина відправляються о 13:20 та 13:05. Вечірні рейси залишилися о 17:20 із Бердичева та о 18:00 зі Ст. Солотвина.

Для пасажирів, які курсують на маршруті Бердичів - Житомир, новий графік руху транспорту також визначив точні часи відправлення з автовокзалу.

Зокрема, перші рейси стартують о 6:30 та 6:50, за винятком неділі, далі автобуси відправляються о 7:40, 7:50, 8:10, 8:40 і продовжують упродовж дня майже щогодини.

Останній рейс із Бердичева призначено на 17:50. Зворотні рейси з облцентру починаються о 6:20 та 7:45, і наступні автобуси курсують практично безперервно до 18:15. Також були враховані особливості вихідних і суботніх днів, коли деякі рейси не виконуються.

Пасажири, які користуються автовокзалом Бердичева №2, мають змогу дізнатися актуальний розклад автобусів не лише до облцентру, а й до Києва та інших населених пунктів.

Зокрема, рейси Бердичів - Київ відправляються о 8:00, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00 та 17:30, вартість проїзду становить 350 грн. Для довідок пасажирам доступні телефони: 067-333-29-33, 073-333-29-33, 099-333-29-33 та 067-407-25-51.

