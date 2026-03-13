Обмеження руху транспорту в Києві запровадять у столиці на кількох мостах і вулицях у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Обмеження руху транспорту в Києві діятимуть 14 та 15 березня через заплановані роботи з ремонту вулично дорожньої інфраструктури, повідомляє Politeka.

У комунальній корпорації «Київавтодор» зазначили, що фахівці працюватимуть над відновленням аварійних ділянок, тому рух транспорту на окремих об’єктах організують у частковому режимі.

Водіїв просять заздалегідь враховувати ці обмеження у Києві під час планування поїздок містом. 14 березня ремонтні бригади працюватимуть на Південному мосту та Північному мосту.

Також роботи проводитимуть на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі, на шляхопроводі у складі транспортної розв’язки на Одеській площі та на вулиці Набережно Хрещатицькій на ділянці від вулиці Нижній Вал до Поштової площі.

У ці години рух в Києві на зазначених об’єктах буде обмежуватися поетапно, щоб мінімізувати ускладнення для автомобілістів та громадського транспорту.

Наступного дня незручності продовжаться. 15 березня роботи заплановані на Південному мосту та Північному мосту, а також на вулиці Івана Виговського на відрізку від вулиці Віктора Некрасова до проспекту Європейського Союзу.

Як і напередодні, проїзд організують частково, із поступовим перекриттям окремих смуг. У «Київавтодорі» наголошують, що у разі зміни погодних умов строки виконання робіт можуть коригуватися.

Водночас комунальні служби просять киян і гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже оновлення дорожнього покриття та інфраструктури необхідне для безпечного проїзду всіх місцевих та гостей столиці.

