Подорожчання продуктів у Харкові спостерігається на товари, що користуються популярністю у багатьох українців, повідомляє Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло в ціні найбільше.

Загалом, подорожчання продуктів у Харкові відображає загальну тенденцію збільшення витрат на товари першої необхідності. Експерти радять споживачам порівнювати пропозиції різних супермаркетів, враховувати акційні пропозиції та заздалегідь планувати покупки, щоб оптимізувати витрати.

Останні дані свідчать про помірне зростання цін на продукти харчування у Харкові. Зокрема, молочна продукція демонструє незначне подорожчання: кефір Селянський 2,5% (950 мл) нині коштує в середньому 63,43 гривень. Найнижчі ціни пропонує мережа Auchan — 58,50 грн, тоді як у Megamarket вартість сягає 69,40. У порівнянні з лютим середня ціна зросла на 1,06 грн.

Бакалія також зазнала подорожчання: така популярна крупа, як гречка, продається в середньому за 50,82 за кілограм. Різниця між мережами перевищує 22 грн: Auchan пропонує купити її за 42,90 грн, а Megamarket — 64,60. Середнє підвищення в порівнянні з минулим місяцем становить 2,00 гривні.

Сегмент фруктів показує відчутне зростання цін. Так, банани обійдуться покупцям у середньому за 73,05 грн за кілограм, з коливаннями від 69,50 в Metro до 79,90 у Megamarket. Середня ціна піднялася на 3,88 гривні порівняно із лютим.

Попередній аналіз ринку показує, що найбільший приріст цін в березні очікується в сегментах м’яса та овочів, тоді як молочні продукти залишаються відносно стабільними. Економісти прогнозують, що високі ціни на продукти збережуться протягом найближчих місяців, що безпосередньо вплине на сімейні бюджети.

