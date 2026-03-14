Подорожчання продуктів у Полтавській області охопило різні категорії товарів, від риби та молочної продукції до хліба, повідомляє Politeka.

Про подорожяання продуктів у Полтавській області свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Зокрема, скумбрія свіжеморожена стала коштувати більше у порівнянні з лютим 2026 року. Середня ціна за кілограм зараз становить 289,63 грн, тоді як у лютому вона була 274,64 грн.

У магазинах розкид цін досить помітний: Auchan пропонує скумбрію по 279,90 грн, Novus – 294,00 грн, Megamarket – 295,00 грн. Це зростання відчутно для сімейних бюджетів, особливо тих, хто регулярно купує рибу.

Не менше зросли ціни на молоко Яготинське 2,6%. Середня ціна за 900 мл зараз становить 61,25 грн, у той час як у лютому вона була 54,40 грн.

Різниця між магазинами також помітна: Auchan пропонує 57,90 грн, Megamarket – 67,80 грн, Metro – 60,32 грн, Novus – 58,99 грн.

Хлібо-булочні вироби теж відносяться до продуктів, які подорожчали у Полтавській області. Батон Рум’янець нарізка 450 гр коштує в середньому 34,15 грн, у порівнянні з 33,10 грн у лютому.

А батон Київський нарізний 500 гр виріс до 39,03 грн із 36,80 грн раніше. Найдешевше хліб можна придбати в Metro, а найдорожче – у Novus та Auchan.

Такі зміни формують нову реальність для споживачів, які вимушені планувати покупки уважніше і порівнювати цінники у різних торгових мережах.

Причини підняття цінників комплексні і включають низку факторів. Бойові дії обмежують виробництво і скорочують поголів’я худоби та птиці, що впливає на ціни на рибу, м’ясо та яйця.

Логістика також ускладнена, транспортування росте у собівартості, а перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.