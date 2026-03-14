Графік відключення газу на 16-17 березня у Харкові передбачає тимчасові незручності для місцевих жителів, тож розповідаємо про це більше.

Графік відключення газу на 16-17 березня у Харкові введуть через планові роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 16-17 березня у Харкові стосується низки вулиць Слобідського району.

16.03.2026 незручності торкнуться таких адрес: вул.Таранушенка всі будинки, вул.Павленківська всі будинки, вул.Водолазька всі будинки, в’їзд.Павленківський всі будинки.

Вул.Скачкова буд. 6, 32, 33, 36, 43, 45, 46, в’їзд.Таранушенка буд. 1, 2, вул.Урюпіна буд. 2, 4, 5, 12, 14, 16, 20, вул.Ньютона буд. 136/11, 136/8, 136/1, 136/13, 136/4, 136/10, 136/9, 136-В, 136/2, 136-Б, 136/12, 136/5, 136/7, 136-Г, 136-А, 136/3, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 160, 160-А.

Вул.Горбанівська буд. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 27, 29, вул.Нансена буд. 1, 4, 6, 8, 12, 16-А, 24, 26, вул.Кегичівська буд. 1, 5, 6, 14, 16, вул.Погорілка буд. 8, вул.Франка буд. 31, 37, вул.Гончаренка буд. 48.

Графік відключення газу на 17 березня у Харкові передбачає незручності для мешканців на таких вулицях:

вул.Дизельна буд. 1, 1-Б, 2-А, 2, 2-Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 13-А, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 26-А, вул.Ковтуна буд. 5, 10, 10-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-А, 23, 24, 27, 40, 42.

Вул.Морозова буд. 1, 2, 3, 4, 5, вул.Мухачова буд. 3, 5, 5-А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, вул.Тепловозна буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, вул.Чорноморська буд. 1, 2, 5, вул.Енергетична буд. 2, 4, 6, 15.

Тож місцевим радять враховувати тимчасові незручності під час планування своїх побутових справ.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс