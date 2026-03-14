Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у кількох державних установах та гуманітарних осередках.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області доступні у межах роботи соціальних центрів і гуманітарних штабів, що функціонують у регіоні, повідомляє Politeka.

Йдеться як про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, так і про можливість отримати гарячі обіди або дитяче харчування для родин із дітьми.

Зокрема, обласний соціальний центр матері та дитини приймає переселенців на ночівлю. Деякі сім’ї з дітьми можуть залишатися там на кілька днів у пошуках постійного житла.

Людям надають можливість самостійно приготувати їжу, скористатися гарячим душем та переночувати в комфортних умовах.

Центр забезпечує дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей і постільною білизною, а безкоштовні продукти харчування надходять від благодійників у Кіровоградській області.

Ще одним місцем, де можна отримати підтримку, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian, що розташований за адресою Вокзальна, 14.

Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00. Тут надають гуманітарну допомогу, консультації психолога, а також забезпечують прихисток під час повітряної тривоги у підвальному сховищі.

Допомога доступна для ВПО, дітей, пенсіонерів, жінок, малозабезпечених та багатодітних сімей, а також людей з інвалідністю.

Також у регіоні працює Гуманітарний штаб на базі школи НВК №26, ДНЗ, ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. Заклад відкритий з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Тут переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та їжу з собою. Осередок орієнтований передусім на підтримку переселенців, які потребують щоденної допомоги.

Джерело

Останні новини України:

