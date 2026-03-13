Початок весни 2026 року супроводжується черговим оновленням цінників, зокрема видно подорожчання продуктів у Полтавській області, пише Politeka.net.

Ми провели моніторинг на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло у вартості найбільше.

Живий короп: плюс понад 12 гривень за місяць

Середня ціна на живого коропа у березні становить 222,05 грн за кілограм. У лютому цей показник був значно нижчим — 209,87. Зростання — понад 12 гривень за місяць.

По магазинах різниця суттєва:

Auchan — 199,00

Megamarket — 245,10

Найдорожча пропозиція перевищує найдешевшу більш ніж на 46 гривень. Якщо у Auchan короп ще тримається нижче психологічної позначки у 200 грн, то в Megamarket ціна вже наближається до 250 грн за кілограм.

Молоко: стрімке зростання за короткий термін

Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) у березні в середньому коштує 61,25. Для порівняння, у лютому середня ціна становила 54,40 грн. Різниця — майже 7 гривень за упаковку.

Ціни у мережах:

Auchan — 57,90

Novus — 58,99

Metro — 60,32

Megamarket — 67,80

Різниця між мінімальною та максимальною ціною нині становить майже 10 гривень.

Свинина грудинка: м’ясний кошик знову дорожчає

Свинина грудинка у березні коштує в середньому 212,23 грbdtym за кілограм. У лютому середня ціна була 210,69. Зростання — поки що помірне, близько 1,5 грн.

По супермаркетах:

Metro — 202,80 (найдешевше)

Auchan — 204,90

Megamarket — 229,00 (найдорожче)

Подорожчання продуктів у Полтавській області значне - різниця між крайніми показниками сягає понад 26 гривень за кілограм. Для тих, хто регулярно купує м’ясо, це означає додаткові витрати у сімейному бюджеті.

