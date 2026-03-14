Ймовірно, що і у 2026 році завершення опалювального сезону в Харкові відбуватиметься поступово.

Завершення опалювального сезону в Харкові у 2026 році проходитиме відповідно до встановлених правил для всіх регіонів України, повідомляє Politeka.net.

Станом на сьогодні конкретної дати відключення тепла у місті ще не визначили. Остаточне рішення ухвалюють на місцевому рівні, враховуючи, перш за все, погодні умови.

Зазвичай подачу опалення припиняють, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль стабільно перевищує +8 °C. Реальні строки можуть змінюватися через стан енергетичної інфраструктури та технічні фактори.

Через це опалення в квартирах може залишатися довше, якщо вулиці ще прохолодні. В окремих випадках можливі й дострокові часткові відключення, наприклад через аварії або ремонтні роботи в мережах.

Торік завершення опалювального сезону у Харкові та області регулювали розпорядженням №243, підписаним керівником обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим. Документ передбачав рішення з урахуванням погодних умов, будівельних норм, правил експлуатації теплових мереж та санітарних вимог.

Опалення не припиняли раніше, ніж після трьох днів з середньодобовою температурою вище +8 °C. Це дозволяло громадам самостійно визначати оптимальний час відключення тепла.

Ймовірно, що і у 2026 році завершення опалювального сезону в Харкові відбуватиметься поступово, залежно від погодних умов, як і в попередні роки.

Також варто зауважити, що такий підхід дозволяє жителям міста планувати опалювальні витрати та забезпечує комфортні умови в оселях до остаточного завершення сезону.

Джерело: Факти.

