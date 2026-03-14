Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали виплачуватися відповідно до змін у держбюджеті-2026, повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, збільшився до 1038 грн. Торік ця сума становила 944,4 грн. Підвищення прожиткового мінімуму до 2595 грн дозволило підняти підтримку на 93,6 грн, що частково покриває витрати на щоденні потреби та медичний догляд.

Право на виплату мають пенсіонери старше 80 років, які потребують регулярного догляду і не мають працездатних родичів для допомоги. Надбавка не надається тим, хто отримує пенсію за інвалідністю або інші соціальні виплати.

Отримати щомісячну суму можна лише після проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка підтверджує потребу у догляді та оцінює стан здоров’я.

Для оформлення виплат необхідно звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК та подати пакет документів до Пенсійного фонду. Серед потрібних — паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок і довідка про відсутність інших соціальних виплат. Після перевірки фонд призначає відповідну суму.

Фахівці радять заздалегідь підготувати документи та уточнити графік роботи комісії, щоб прискорити процедуру. Це особливо важливо для людей, які проживають самостійно та не можуть розраховувати на допомогу родичів.

Таким чином, доплати для пенсіонерів у Полтавській області допомагають літнім громадянам покривати базові потреби, підтримувати рівень життя та забезпечують додаткову соціальну стабільність. Своєчасне оформлення документів гарантує регулярне надходження виплат і дозволяє планувати місячний бюджет.

Джерело

Останні новини України:

