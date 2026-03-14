Конкретну дату завершення опалювального сезону в Одесі визначають уже під час самого сезону.

Завершення опалювального сезону в Одесі в 2026 році буде впероваджено за тими ж самими правилами, як і у 2025 році, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Наразі точна дата завершення опалювального сезону в Одесі у 2026 році ще не визначена, оскільки вона безпосередньо залежить від погодних умов. Порядок припинення подачі тепла регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 830. Згідно з документом, опалення можуть вимкнути у разі, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8 °C.

Отже, у випадку стабільного потепління відповідні служби можуть ухвалити рішення про завершення опалювального сезону. Водночас конкретну дату визначають уже під час самого сезону, зважаючи на фактичні температурні показники.

Для прикладу, у 2025 році опалювальний період в Одесі завершився 31 березня. Таке рішення було ухвалене відповідно до розпорядження міського голови Геннадія Труханова № 173 від 28 березня 2025 року «Про закінчення опалювального періоду 2024–2025 років».

Документ передбачав, що керівники підприємств і організацій, на балансі яких перебувають системи центрального опалення, повинні забезпечити їх відключення. Крім того, комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» та іншим власникам теплових мереж доручили розпочати планові ремонтні роботи теплового господарства відповідно до затверджених графіків.

Таким чином, торік у місті вимкнули батареї наприкінці березня — 31 числа.

Одеса розташована на півдні України, де клімат традиційно м’якший, ніж у більшості інших регіонів. Через це навесні температура тут зазвичай підвищується швидше, що інколи дозволяє завершувати опалювальний сезон трохи раніше або приблизно в той самий період — наприкінці березня.

За попередніми прогнозами синоптиків, цього року весна може бути дещо теплішою за середні багаторічні показники. Тому існує ймовірність, що подачу тепла в Одесі можуть припинити раніше або приблизно в ті ж строки, що й торік.

Отже, мешканці міста можуть орієнтуватися на те, що завершення опалення у 2026 році, ймовірно, відбудеться наприкінці березня. Остаточне рішення прийматиметься з урахуванням реальної температури повітря та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів № 830 і розпорядження міської влади.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

