ВСУ вдалося ліквідувати мінометну позицію і житлові приміщення бойовиків
Як передає Polteka.net, відповідні кадри з'явилися на YouTube.
Відомо, що бойову операцію проводили бійці 54-ї Окремої механізованої бригади.
"Одним сонячним ранком противник відкрив вогонь по наших позиціях і мирному населенню. У зв'язку з цим було прийнято рішення про знищення ворога і вогневих засобів. До роботи приступили розвідники. З допомогою засобів розвідки було встановлено точне місце розташування противника і його вогневих засобів. І полетіла отвєточка. Вогнем було повністю знищено вогнева мінометна позиція і житлове приміщення противника. Як ви бачите на відео, ніхто з окупантів не втік. Слава Україні", — йдеться в описі відео.
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Користувачі мережі подякували воїнів ВСУ за ідеально виконану роботу:
"То, виходить так викинуло на концерт Кобзона?", "Відмінно відпрацювали.", "Провели свій парад. Слава Україні", "Спасибі, братці", - писали в коментарях під відео.
Варто відзначити, що це не єдиний успіх 54-ї бригади за останній час.
За інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка, бійці ВСУ яскравим пострілом знищили чергову позицію російських окупантів на Донбасі.
"Працює "54-ка". Пригнічує позиції бойовиків, з яких ведеться обстріл українських військових. Фронтовим мовою, така вражаюча точність називається "ювелірної", - підписав Андрій Цаплієнко яскраве відео, на якому знято знищення ворожих позицій.
Нагадаємо, ВСУ потужно помстилися бойовикам.
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