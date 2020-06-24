ВСУ вдалося ліквідувати мінометну позицію і житлові приміщення бойовиків

Як передає Polteka.net, відповідні кадри з'явилися на YouTube.

Відомо, що бойову операцію проводили бійці 54-ї Окремої механізованої бригади.

"Одним сонячним ранком противник відкрив вогонь по наших позиціях і мирному населенню. У зв'язку з цим було прийнято рішення про знищення ворога і вогневих засобів. До роботи приступили розвідники. З допомогою засобів розвідки було встановлено точне місце розташування противника і його вогневих засобів. І полетіла отвєточка. Вогнем було повністю знищено вогнева мінометна позиція і житлове приміщення противника. Як ви бачите на відео, ніхто з окупантів не втік. Слава Україні", — йдеться в описі відео.

Користувачі мережі подякували воїнів ВСУ за ідеально виконану роботу:

"То, виходить так викинуло на концерт Кобзона?", "Відмінно відпрацювали.", "Провели свій парад. Слава Україні", "Спасибі, братці", - писали в коментарях під відео.

Варто відзначити, що це не єдиний успіх 54-ї бригади за останній час.

За інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка, бійці ВСУ яскравим пострілом знищили чергову позицію російських окупантів на Донбасі.



