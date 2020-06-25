Епідемія китайського вірусу не планує зменшувати оберти в Україні

Про це пише Politeka.net.

За інформацією Центру громадського здоров'я та РНБО, в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю заражених.

За минулу добу офіційно було зафіксовано 994 нових випадків зараження китайським вірусом.

Станом на сьогоднішній ранок, 25 червня, в Україні зареєстровано 40 008 випадків вірусної інфекції.

Від китайського вірусу в країні померли вже 1 067 чоловік (+16 за добу), а 17 758 пацієнтів (+349) повністю побороли хвороба.

Львівська область обігнала столицю і вийшла на перше місце по захворюваності. За минулу добу там виявили 204 нових випадку, а загальне число інфікованих досягло 4627.

У Києві підтвердили ще 85 випадків, всього захворіли 4613 людина. У Чернівецькій області кількість хворих зросла до 4513.

"Це черговий наш антирекорд. Ми спостерігаємо ці антирекорди вже майже два тижні", - прокоментував нові цифри міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Варто відзначити, що попередній антирекорд за кількістю заражених Україна побила вчора, 24 червня, коли за добу було зафіксовано 940 нових випадків вірусної інфекції.

Зростання кількості заражених в Україні з новою силою почалося в десятих числах червня, коли за добу медики почали фіксувати понад 700 випадків зараження.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, зараз Україна активно готується до другої хвилі вірусу.

Через це відомство планує відкривати другу хвилю лікарень для потенційних пацієнтів.

"В деяких областях з таким ставленням громадян різке зростання кількості осіб, яких госпіталізують, збільшується. У зв'язку з цим нам необхідно відкривати другу хвилю (лікарень)", - сказав він.

Головний санлікар Віктор Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже підготували більше 11 тисяч ліжок для вірусних пацієнтів.

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