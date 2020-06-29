У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який суттєво вплине на життя українських батьків
Проект закону №3695 передбачає додаткову відпустку по догляду за дітьми і скорочений робочий день для чоловіків. Поки що такі права є тільки у жінок.
Згідно з документом, батьки отримують однакові права і обов'язки з матерями. У Трудовому кодексі хочуть змінити слова "жінка" і "мати" на "працівник" та додати слово "батько".
Проект закону передбачає наступні зміни:
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Декретну відпустку. Згідно з чинним нині законодавством, відпустка по догляду за дитиною може взяти мати. І тільки в разі її відмови, тоді його може взяти батько. Але для цього йому необхідно принести роботодавцю довідку з місця роботи дружини про її відмову від декретної відпустки. Новий закон спрощує цю тяганину і зрівнює права чоловіків і жінок на декрет.
Додаткову відпустку. Зараз додатковий щорічний додатковий отпускмогут взяти жінки, у яких двоє і більше дітей. У чоловіків такого права на сьогодні немає.
Скорочений робочий день. Зараз на скорочений робочий день має право жінка, у якої є дитина до 14 років.
Відпустка при народженні дитини. Це нововведення даного законопроекту, яке полягає в тому, що батько дитини отримує право на одноразову оплачувану відпустку на 14 днів, незалежно, в шлюбі він з матір'ю дитини, чи ні. Головна умова – спільне проживання пари. Цю відпустку можна використовувати протягом трьох місяців з моменту народження дитини.
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