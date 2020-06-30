Пандемія китайського вірусу починає прискорюватися, незважаючи на те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби
Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреисус на прес-брифінгу.
"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але сувора реальність така, що все ще навіть не наблизився до завершення", - зазначив він.
За словами Гебреисуса, введені багатьма країнами обмежувальні заходи дозволили пригальмувати розвиток вірусу, але не зупинили поширення хвороби цілком.
"Критичний питання, яке постає перед усіма країнами в найближчі місяці, полягає в тому, як жити з цим вірусом", - підкреслив глава ВООЗ.
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Зазначимо, стали відомі нові симптоми китайського вірусу.
Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) додав нежить, чхання, нудоту і діарею в список симптомів.
Тепер всього їх налічується 12, тоді як на початку пандемії у США офіційно були визнані лише 3 головних симптоми: лихоманка, кашель і задишка.
Наголошується, що діарея та нудота частіше бувають у молодих пацієнтів, серед яких останнім часом спостерігається зростання захворюваності.
І так, список визнаних CDC симптомів захворювання китайським вірусом виглядає наступним чином :
- лихоманка, висока температура
- озноб
- кашель
- задишка або утруднене дихання
- втому
- м'язовий біль, ломота
- головний біль
- втрата смаку, запаху
- біль у горлі
- закладеність носа, нежить
- нудота, блювання
- діарея, пронос
нагадаємо, 28 червня в світі діагностували 160 072 заражень китайським вірусом, померло 3054 пацієнтів. Такі дані надав центр Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.
У США за вказані добу діагностували 40 540 випадків захворювання, у Бразилії 29 313, в Індії 19 620, Росії 6791, ПАР 6334.
Нові випадки захворювання виявили у 140 країнах світу.
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