Пандемія китайського вірусу починає прискорюватися, незважаючи на те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреисус на прес-брифінгу.

"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але сувора реальність така, що все ще навіть не наблизився до завершення", - зазначив він.

За словами Гебреисуса, введені багатьма країнами обмежувальні заходи дозволили пригальмувати розвиток вірусу, але не зупинили поширення хвороби цілком.

"Критичний питання, яке постає перед усіма країнами в найближчі місяці, полягає в тому, як жити з цим вірусом", - підкреслив глава ВООЗ.

Зазначимо, стали відомі нові симптоми китайського вірусу.

Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) додав нежить, чхання, нудоту і діарею в список симптомів.

Тепер всього їх налічується 12, тоді як на початку пандемії у США офіційно були визнані лише 3 головних симптоми: лихоманка, кашель і задишка.

Наголошується, що діарея та нудота частіше бувають у молодих пацієнтів, серед яких останнім часом спостерігається зростання захворюваності.

І так, список визнаних CDC симптомів захворювання китайським вірусом виглядає наступним чином :

лихоманка, висока температура

озноб

кашель

задишка або утруднене дихання

втому

м'язовий біль, ломота

головний біль

втрата смаку, запаху

біль у горлі

закладеність носа, нежить

нудота, блювання

діарея, пронос

нагадаємо, 28 червня в світі діагностували 160 072 заражень китайським вірусом, померло 3054 пацієнтів. Такі дані надав центр Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

У США за вказані добу діагностували 40 540 випадків захворювання, у Бразилії 29 313, в Індії 19 620, Росії 6791, ПАР 6334.

Нові випадки захворювання виявили у 140 країнах світу.

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