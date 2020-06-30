Українська телеведуча Алла Мазур, яка нещодавно здолала рак, святкує ще один тріумф

Значне досягнення журналістки телеканал “1 + 1” повідомив в Instagram, передає Politeka.net

"Наша Алла Мазур, автор і ведуча новин ТСН.Тиждень на 1 + 1, до Дня Конституції України відзначено високою державною нагородою – орденом княгині Ольги II ступеня", – повідомила прес-служба каналу.

"Це вже другий орден Ольги у Алли – улюблениці мільйонів. Перший III ступеня присвоєно в 1999 році".

В Україні Орден княгині Ольги вручають жінкам, які внесли великий вклад у різних сферах життя країни, включаючи громадську.

Наголошується, що Алла Мазур отримала рекордну кількість статуеток "Телетріумфу", її визнали кращою ведучою вісім разів.

Українці вітають ведучу з нагородою:

“Поповнення в сімействі ваших нагород”, “Вітаємо, Аллочка, дорога”, " Вітаю, вона дійсно гідна цієї нагороди", "Алла гідна , ну дай Бог до статуетки та здоров'я, що б хвої хвороби не приходили в будинок Мазур і всім співробітникам 1+1 оберігав Господь".

Раніше ми писали, що відома українська телеведуча Алла Мазур розповіла про повернення на роботу після успішної боротьби з онкологією

Журналістка опублікувала нові фотографії зі свого офісу в Instagram. Мазур тільки недавно повернулася до ефірів на телеканалі «1+1» після боротьби з онкологічним захворюванням, яка завершилася успіхом. Журналістка вирішила показати, як виглядає її звичайний робочий ранок.

Так, Мазур сфотографувалася в дзеркалі ліфта в будинку її телеканалу. На дзеркалі можна побачити стікери з різними відомими людьми, які закликають співробітників носити маски. Варто відзначити, що сама Мазур цим порадам слідує справно.

«Приїжджаєш в ефірний день в офіс - а тут тебе зірки застерігають на кожному кроці. Ну і як реагувати на таке? Вдалої і безпечної неділі бажаю всім!», - написала ведуча.

Нагадаємо, Алла Мазур виграла бій з онкологією і поділилася досвідом.

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