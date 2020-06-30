Українці масово опиняються на вулицях через афери, найчастіше страждають літні люди
Як пише «Обозреватель», в злочинних схемах беруть участь працівники Мін'юсту, які за підробленими документами вносять дані до реєстру прав на нерухомість.
Шахраї знаходять одиноких пенсіонерів або порожні квартири і підробляють на них документи. Промишляють вони по всій країні.
Найчастіше в схемі бере участь реєстратор або нотаріус. Їм легко увійти в реєстр і внести дані. А ось обчислити винуватця в такому випадку проблематично.
До малозахищеним громадянам аферисти застосовують психологічне або фізичне насильство.
Похорон Буйнова: з'явилися несподівані фото після посиденьок у Пугачової з Юдашкіним, «О, боже...»
Зарплати українців злетять з 1 липня, в Кабміні озвучили нові суми: "Збільшать на..."
Трагедія обірвала життя молодої дружини депутата «Батьківщини»: фото з місця і ексклюзивні подробиці
Семенович вивалила неосяжний бюст в лазні, переплюнувши Волочкову: кадри дорослих розваг
Також шахраї можуть відібрати квартиру, яка тривалий час пустує. Вони підробляють договір купівлі-продажу і продають житло на підставну особу, після операцію повторюють.
Експерти відзначають, що повернути нерухомість, яку перепродали кілька разів вже практично неможливо.
Ріелтор дав поради українцям, як не потрапити на вудку аферистів і зберегти своє житло:
- Коли купуєте житло, зробіть виписку і дізнайтеся, хто і коли купував і продавав житло. Якщо житло за короткий період часу кілька разів перепродували, це може стати причиною для занепокоєння.
- Якщо у вас є родичі-пенсіонери, підтримуйте контакт, відвідуйте і розкажіть про те, що ніяких документів підписувати не можна. Пенсіонери, які часто приїжджають діти, за яких є кому постояти, рідше стають жертвами схем.
- Будьте уважні по відношенню до своїх одиноким і літнім сусідам. Якщо хтось стежить за їх житлом, нав'язується до них – у вас є шанс попередити злочин.
- Не залишати житло без нагляду, якщо їдете надовго.
Нагадаємо, аферисти виманюють гроші після вибуху на Позняках, розкрита схема наживи на довіру киян.
Як повідомляла Politeka, небезпечна аферистка влаштувала полювання на українців: "їй вдалося викрасти..."
Також Politeka писала, що рекордна компенсація від уряду виявилася аферою: українців попередили, як не залишитися без грошей.