Українці масово опиняються на вулицях через афери, найчастіше страждають літні люди

Як пише «Обозреватель», в злочинних схемах беруть участь працівники Мін'юсту, які за підробленими документами вносять дані до реєстру прав на нерухомість.

Шахраї знаходять одиноких пенсіонерів або порожні квартири і підробляють на них документи. Промишляють вони по всій країні.

Найчастіше в схемі бере участь реєстратор або нотаріус. Їм легко увійти в реєстр і внести дані. А ось обчислити винуватця в такому випадку проблематично.

До малозахищеним громадянам аферисти застосовують психологічне або фізичне насильство.

Також шахраї можуть відібрати квартиру, яка тривалий час пустує. Вони підробляють договір купівлі-продажу і продають житло на підставну особу, після операцію повторюють.

Експерти відзначають, що повернути нерухомість, яку перепродали кілька разів вже практично неможливо.

Ріелтор дав поради українцям, як не потрапити на вудку аферистів і зберегти своє житло:

Коли купуєте житло, зробіть виписку і дізнайтеся, хто і коли купував і продавав житло. Якщо житло за короткий період часу кілька разів перепродували, це може стати причиною для занепокоєння.

Якщо у вас є родичі-пенсіонери, підтримуйте контакт, відвідуйте і розкажіть про те, що ніяких документів підписувати не можна. Пенсіонери, які часто приїжджають діти, за яких є кому постояти, рідше стають жертвами схем.

Будьте уважні по відношенню до своїх одиноким і літнім сусідам. Якщо хтось стежить за їх житлом, нав'язується до них – у вас є шанс попередити злочин.

Не залишати житло без нагляду, якщо їдете надовго.

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