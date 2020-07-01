Український пенсіонер потужно звернувся до президента України Володимира Зеленського

"Спасибі тобі пане президент! Мені 66 років я ще працюю… Пенсія у мене 1460 гривень! Як можна це назвати? Солідарність? Справедливість? Так! Хто буде думати про народ при такій зарплаті, плюс різні пільги. .. Соромно, адже вийшли з народу", - обурений українець, пише puer.net.ua.

Нагадаємо, скільки у середньому заробляють народні депутати.

Про це в ефірі українського телеканалу заявила голова фракції "Голос" Кіра Рудик.

Так, народний депутат поскаржилася, що їй не вистачає на життя офіційної депутатської зарплати.

Кіра Рудик зізналася, що вона отримує 35 тисяч гривень за роботу в Парламенті. За її словами, не всі депутати з її фракції мають "фінансову подушку" або додаткові доплати, і це нібито є великою проблемою".

"Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати. Або ініціювати питання про підвищення зарплат або спробувати допомогти тим людям, у яких є така необхідність влаштуватися на викладацьку діяльність. Тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу потносительно роботи у фракції, щоб вони могли заробити собі на життя", – заявила Рудик в ефірі українського телеканалу.

Однак парламентарій не змогла назвати точний розмір зарплати народного депутата, який зміг би покрити всі витрати.

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