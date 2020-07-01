Українець дав пораду українцям, які постраждали від повені

Як передає Politeka.net, відповідний пост Ярило Підгорний опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у людей, які постраждали від повені, обов'язково виникне, якщо вже не виникало риторичне питання: куди йти, до кого звертатися за допомогою.

"Я вам скажу. Спочатку підіть до сусіда, у якого пилорама у дворі, запитайте, скільки кубів лісу він розпиляв, а ще запитайте де він його взяв. Потім разом підіть до лісника найближчої ділянки, потім до лісничого вашого лісництва, а потім до директора лісгоспу. Подивіться які у них вдома і що в будинках, автомобілі, де вчиться їх діти, з якими айфонами вони ходять і скільки у них квартир в обласних центрах і столиці. Потім попросіть їх зарплатні відомості і порівняйте, чи вони могли все це купити за свої чесно зароблені кошти", - зазначив він.

Крім того, Він закликав на цьому не зупинятися, а йти "вище".

"Підіть до місцевих прокурорів і поліцейських начальників. Потім до партійців від Порошенка, Яценюка і Зеленського, а якщо ви цього не зробите, не зрозумієте в чому корінь проблеми, то біда буде повторюватися знову і знову. Ніхто вам допомагати не буде, ніяких бюджетів не вистачить", - уклав він.

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Велика кількість населених пунктів залишилося без газу, світла і були майже ізольовані від світу.

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