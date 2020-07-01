Що ж це діється...

У мережі з'явилося відео з вивезенням лісу в Чернівецькій області



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опубліковані в Telegram-каналі Teza.

Автори каналу стверджують, що всього було помічено цілих 19 вагонів.

"Повінь у Чернівецькій області відступило. Але чи надовго? Тамтешній житель нарахував сьогодні 19 вагонів лісу, який вивозили з Карпат за кордон", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що вагони під зав'язку забиті "кругляком".

Користувачі мережі залишилися шокованими після побаченого.

"А потім плачуть і кричать що їх затопило", "Рятують ліс, щоб його не змило дощем. Молодці, хоч хтось думає про ліс", "Свої ж, за гроші веселе життя влаштовують. За гроші рідну маму продадуть", "А потім скажуть що це був сухостій або хворі дерева", "Масштаби просто шокують", "Президент цього не бачить? Він або в долі, або не на своєму місці", - писали українці.

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