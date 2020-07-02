Українець розкритикував своїх співвітчизників за безвідповідальне ставлення до лісу

Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував Артем Артеменко на своїй сторінці в Facebook.

"Не перешлю і 5 грн. допомоги на ліквідацію паводків, не тому що я злий і жадібний, ні, зовсім ні. Не перешлю, тому що це єдиний метод припинити вбивство лісів, а як наслідок неможливість паводків у майбутньому", - зазначив він.

За словами чоловіка, навіть якщо зараз допомогти постраждалим від повеней, то вони не зрозуміють, що в майбутньому не можна рубати ліс.

"Вас попереджали роками, що можна, буде біда. Але ні, ріжете, а інші місцеві в основному мовчали про ці злочини. Що з того, що зараз усе вам допоможемо? Ви ж те ж саме будете робити. Просто будете вбивати природу, і так буде по колу поки не буде випалена земля. І потім вам сказати спасибі?", - запитує чоловік.

За його словами, сталися стане для місцевих жителів життєвим уроком.