Українець розкритикував своїх співвітчизників за безвідповідальне ставлення до лісу
Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував Артем Артеменко на своїй сторінці в Facebook.
"Не перешлю і 5 грн. допомоги на ліквідацію паводків, не тому що я злий і жадібний, ні, зовсім ні. Не перешлю, тому що це єдиний метод припинити вбивство лісів, а як наслідок неможливість паводків у майбутньому", - зазначив він.
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