46-річний український силач, володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк пережив серйозну операцію на нозі

Проблеми зі здоров'ям у спортсмена почалися ще десять років тому, але, як буває, Вірастюк дотягнув до останнього, коли біль вже стала неймовірною, і лише тоді звернувся за допомогою до медиків. У 2011 році йому поставили діагноз "коксартроз". Про свої біди, операції та плани на майбутнє Вірастюк розповів в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Першу операцію йому зробили в 2016 році, хоча, за словами спортсмена, правильно було б відразу після постановки діагнозу. Але постійна участь у різних шоу, виступи на спортивних змаганнях просто не залишали часу, щоб зайнятися здоров'ям.

Другу операцію, пов'язану з протезуванням, зробили днями в одній з київських лікарень. Тепер у Василя нова кульова опора.

"І ось саме карантин і перенесення всіх планів підштовхнули мене до цього рішення, і я зважився (а це психологічно важко зробити🤔 Ті, хто протезувався, повинні мене зрозуміти...) сходив, зробив черговий рентген, і записався на чергу, щоб оперуватися", - поділився Вірастюк.

В одному з інтерв'ю спортсмен зізнався, що рішення далося нелегко: "Психологічно складно усвідомити, що тобі повинні відрізати шматок кістки і поставити протез. Тому я і терпів, як і багато хто це роблять".

На 3-й день після операції Василь відгукнувся в Фейсбук, розповівши про свій стан: "Рухаюся поки мало, роблю вправи (зарядку) для ноги, всі катетери вже витягли (так легше✌), антибіотики ще колять, знеболювальне намагаюся застосовувати тільки перед сном .. одним словом процес триває👌".

За останніми даними, Вірастюка вже виписали з лікарні - тепер попереду довгі місяці реабілітації.

"На свободу з чистою совістю"❗❗❗ Поводив себе пристойно🙏, режим перебування не порушував🤚, медсестрам не грубив🤐, А з санітарками був ввічливим😇 .. от і відпустили раніше терміну👍 Але попереду ще важкий період, бо досі на знеболюючих і антибіотиках, попереду період реабілітації, ще як мінімум місяць-півтора на 2-х милицях, і потім ще з місяць з палицею ... Процес до повноцінного життя і пересування триває !!! 😁😁😁", - поділився Вірастюк.

Стурбовані українці виказують Вірастюку свою підтримку.

"Вася! Швидкого одужання! Ти нам потрібен! І залиш там хоча б хоч щось не сталеве, а то і так вже напівтермінатор! 😉"

"Василю, ти сильний не тільки тілом, але й духом. Тебе не зламав спорт і всі випробування. А це, тобі навіть піде вгору, на великі результати"

"Скоро будете бігати, як ! Все буде добре"

"Василь!! Тримайся! Я поруч!! Все буде бомбезно!!"