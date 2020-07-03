Міністр Юстиції України Денис Малюська запропонував переробити Лук'янівську СІЗО в готель

Таку заяву чиновник зробив у коментарі журналістам, передає "Укрінформ".

За словами міністра, такий спосіб допоможе повернути території "інвестиційну привабливість".

"Ми частково розвантажимо Лук'янівське СІЗО, зробимо на Бориспільській трасі також Київський слідчий ізолятор. Але інвестиційної привабливості будівлі 19 століття особливо не мають в тому сенсі, що це історичні пам'ятки. Їх не можна знести, побудувати нові будівлі, комплекси, офісні будівлі тощо", - висловився він.

Міністр також зазначив, що така практика здійснюватися в Європі.

"Єдиний варіант, який я бачу, але знову ж таки, з бізнесом він не прорахований, це готель, наприклад. Готель, який міг би бути стилізований під в'язницю. В Європі це практикується, користується популярністю", - заявив чиновник.

Також він нагадав, що в СІЗО в свій час перебували відомі українські особистості.

"Це взагалі буде туристична бомба. Тобто можна ночувати в номері, який був в'язницею, і де, наприклад, перебував відомий поет чи політик. Тим більше недалеко від центру ", - сказав Малюська.

Крім того, він упевнений, що найближчим часом буде прийнято закон, який дозволить продавати наші в'язниці і отримувати 70% доходів для будівництва нових.

Користувачі мережі досить негативно зустріли таку новину, визначивши таку ідею як мінімум дивною.

"Кожному туристу - туберкульоз у подарунок!", "Ми ще від гиперлупов не оговталися", "Може відразу в луна-парк?", - писали користувачі мережі.