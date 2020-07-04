Українцям хочуть знову посилити покарання за водіння в нетверезому вигляді
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МВС.
Водіїв напідпитку за кермом знову будуть карати за ст. 130, яка передбачає штраф і позбавлення прав.
Силовики підтримали ініціативу президента про скасування тюремного ув'язнення для п'яних водіїв, але запропонували посилити санкції.
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Процедура оформлення даного порушення в рамках кримінального проступку складна і займає близько 6-8 годин, але в якості адміністративного вона займає близько 3 годин.
На даний момент п'яна їзда карається штрафом в розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Якщо водій знову сів за кермо у нетверезому стані, сума збільшується до 51 тисячі гривень, із забороною керувати авто на строк від 2 до 3 років.
Цього мало, тому у МВС хочуть ввести адміністративний арешт на 15 діб за повторне порушення, вчинене протягом року.
Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський скасував українцям кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді.
Тепер цей проступок буде вважатися кримінальним злочином, а адміністративним правопорушенням, тобто водіїв, що сіли нетверезими за кермо, не будуть карати позбавленням волі.
Ще 1 січня 2020 року повинен був почати діяти закон, що передбачає кримінальну відповідальність за п'яне водіння. Але депутати відклали його до 1 липня 2020 року. Таким чином, кілька днів тому він офіційно вступив в силу.
Проте вже сьогодні почав діяти інший закон, прийнятий нардепами 17 червня і фактично скасовує дію вищезазначеного.
Раніше Politeka писала, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».
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