Переселенці, як не зрадили Україну, які не мають житла і втратили все - не отримали пільг

Про це у Facebook повідомив ветеран АТО Мирослав Гай, пише Politeka.net.

Діти загиблих українських воїнів здають ЗНО, ті ж луганчани зі Станиці Луганської, які переїхали на мирну територію України, на відміну від своїх земляків з Луганська, які отримають подвійну зарплату або подвійну пенсію, не скаржаться на життя, домагаються всього самі.

Він зазначає, дітьми і взагалі громадянами на окупованих територіях потрібно займатися і допомагати зі вступом треба, але не шляхом посіву ненависті та дискримінації інших груп, тому що в результаті і дітей не врятуємо, а навпаки посилимо розкол в суспільстві.

Раніше ми писали, що «молоді республіки» «ДНР» і «ЛНР» все більше починають нагадувати власним же жителям концтабір або якесь гетто

Якщо зовсім недавно окупанти ускладнили до неможливості виїзд з підконтрольних бойовикам територій в Україну та Росію, то тепер черга дійшла і до «міжреспубліканського» повідомлення, передає телеграм-канал «Донбаський Кейс».

Щоб покинути межі «республіки», людям необхідно отримати спеціальні види дозволів. Причому це стосується не тільки поїздок в сусідню «ЛНР», але «подорожей» за місцем.

Так, оскільки моря стали недоступні для жителів «звільнених республік», навіть відпочинок на курорті Сєдове для дуже багатьох виявився мрією. Потрапити туди можна виключно по заздалегідь поданими списками і вичерпної інформації, поданої в органи.

«Поніжитися на знаменитих пляжах курорту можна тепер тільки тим, хто відпочиває в офіційних пансіонатах-платників податків, або сам є фізособою-підприємцем. Про поїздки до близьким або друзям до моря забудьте, зайва свобода пересування громадян «ДНР» ні до чого. До речі, брати з "ЛНР" взагалі не можуть поїхати відпочити в Седово і Безіменне. Чи ви гідні, щоб виїхати в братську «ЛНР», де проживає, якщо вірити ідеологам, такий же народ Донбасу, буде вирішувати комісія», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".