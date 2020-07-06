В деяких регіонах України фіксуються нові загрози затоплення

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ДСНС України. Рятувальники зазначають, що відразу в декількох областях спостерігається підйом рівня води, що може привести до нових затоплень.

Наголошується, що до затоплення можуть призвести погодні умови, а саме – потужні опади, які очікуються в Карпатському регіоні 7-8 липня.

Рівень води підніметься:

на річках басейнів Прута та Сіреті,

у Закарпатській області,

у річках Івано-Франківської області,

в річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська область).

Рятувальники зазначають, що біля с. Лука у Львівській області є ймовірність повторного затоплення тих самих об'єктів.

Особливо постраждають ті регіони, де очікуються сильні зливи. Вони будуть формувати склоновий стік, який і призведе до підтоплення понижених місць. Крім цього, є ризик утворення в горах локальних селевих потоків і зсувів.

У ДСНС також повідомили, що 7-9 липня затоплення буде відбуватися на р. Прип'ять, а на річці Вижевка вода може піднятися до присадибних ділянок.

Як відомо, нещодавно західні області України пережили повінь, в результаті якої постраждали тисячі будинків у чотирьох українських областях.

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