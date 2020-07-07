Відомий астролог Влад Росс передбачив президенту РФ Володимиру Путіну швидку смерть

Як повідомляє Politeka.net про це він написав на своїй сторінці в facebook.

За словами астролога, Путіну залишилося жити не більше двох років.

"Повідомте всім оточуючим, що так пророкує астролог Влад Росс", - написав провісник.

Крім того, раніше ми писали, що Росс розповів про проблеми Путіна зі здоров'ям. За його словами, президент Росії вже не може нормально працювати через важку хворобу.

"Може по 3-4 години сидіти в одній позі і ніяк не може її змінити... Він у ступорі, іноді він не може навіть почати прес-конференцію - по 3-4 години зриви йдуть", - зазначив астролог. - "Людина, яка взагалі не може виконувати свої функції фізичні навіть. Ми бачимо останній рік правління Путіна".

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський зробив велику помилку, заговоривши про другий термін.

Про це заявив астролог Влад Росс

Пройшов всього рік після обрання Володимира Зеленського президентом, а він вже планує другу каденцію. Він допустив, що може піти на другий президентський термін під час конференції з нагоди річниці інавгурації. За словами Влада Росса, подібні заяви не йдуть на користь Зеленському.

"Ці розмови тільки шкодять. Адже не було ще жодного президента, який, перебуваючи на посаді всього один рік, вже б починав говорити про другий термін", - підкреслив астролог.

Нагадаємо, у мережі показали справжнє ставлення росіян до Путіна.

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