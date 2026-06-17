Військовий експерт Олег Старіков прокоментував удари ЗСУ по логістиці ворога і пояснив, у чому глобальна мета операції оперативно-стратегічного рівня на південному фланзі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як зазначає експерт, йдеться про удари по федеральній трасі Р-280 «Новоросія», по сухопутній складовій з росії до Криму. До того ж, додає він, ЗСУ також завдають ударів по мостах, які ведуть в Автономну Республіку Крим.

«Навіщо це робиться? Пояснюю на пальцях. У нас все це зараз набуло форми інформаційної складової. Більше звертають увагу на те, що бракує бензину. Але це більше інформаційно-психологічна складова, а насправді основна мета всіх цих ударів – перекрити чи обмежити логістику, бойове та тилове забезпечення угруповання військ «Схід» генерала Іванаєва та угруповання сил «Дніпро» генерала Теплинського ЗС рф, які ведуть бойові дії на південному та на східному флангах», – пояснює Олег Старіков.

За словами експерта, якщо нам вдасться витиснути й надалі витискувати супротивника на південному фланзі, то для того, щоб блокувати та локалізувати цю ситуацію, супротивнику необхідно перекинути туди оперативні чи стратегічні резерви. А взяти їх, констатує він, можна із Криму.

«Ось тому й перебивається ця логістика. Це називається інформаційне забезпечення театру воєнних дій, пов'язане із легендою прикриття. Ну, щоб посіяти паніку, невдоволення. Це в рамках проведення спеціальної воєнної операції», – підсумовує Олег Старіков.

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