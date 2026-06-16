Графіки відключення світла у Запоріжжі на 17 червня торкнуться десятків вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 17 червня будуть тривати за багатьма адресами через заплановані роботи в енергомережах, пише Politeka.net.

У Запоріжжі 17 червня продовжать діяти планові графіки відключення світла. Тимчасові обмеження торкнуться десятків вулиць у різних районах міста через проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, що з 08:00 до 17:00 у частині міста електропостачання буде тимчасово припинене через плановий ремонт електрообладнання. У цей період без світла залишаться споживачі за адресами:

Акацієва (Титова): 1, 2, 3–29, 2–28

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева): 1–23, 1, 2, 6

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Григорія Вегмана: 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Зачиняєва: 77–75, 81–83

Карпатська (Анапська): 42–44

Кочубея: 47–65, 60–74

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18

Семеренка: 59–63, 60–76

Сергія Корольова: 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороди: 1–11, 2–36, 40, 38

Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пров. Вовчий (Ржевського): 5–21, 2–8

пров. Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12

пров. Спасівський: 19-35, 22

пров. Спасівський (Писарева): 22, 19–35

Додатково з 09:00 до 17:00 заплановано ще один етап відключень. У цей час електроенергію тимчасово вимкнуть за окремими адресами в різних районах Запоріжжя:

Академіка Валентина Глушка (Академіка Курчатова): 1, 13, 15, 17, 19, 18, 2, 2-12, 14, 16, 21, 23, 22-42, 25, 27, 29, 3-11, 31-41, 43-51, 44-52, 17(зем.ділянка), 18(зем.ділянка), 1в, 20(зем.ділянка), 21(зем.ділянка), 29а, 29Б

Базарна (Анголенка): 11, 11 (4 пов), 13, 13а, 14ж

Базова: 11а

Благовіщенська (Ілліча): 26

Василя Шаровського (Полєтаєва): 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Військбуд: 13, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 37є, 37ж, 37з

Віражна: 1-7, 9, 11-23, 2, 4-22, 24, 2а

Гризодубової: 1, 3-29, 2-26

Лейтенантська: 1, 3, 2-24, 25-33, 26-34, 5, 7-23, 35

Лозова: 9

Люботинська (Молодогвардійська ): 1-5, 7, 2-30, 32, 69, 71, 9-35

Нижньодніпровська: 2А, 4, 4А, 6А

Олександрівська: 1, 2, 3, 3а, 3А

Пилипа Орлика: 3, 5, 24, 6, 11, 12, 14, 16а

Планетна: 5, 12(Архангельський23, 28)

Поштова: 6

Привітна (Карбишева): 1-31, 2-30, 33-61, 34-58, 60, 62-68, 63-67

Селищна: 50, 57-95, 50-84

Стартова: 1, 3, 13, 13а, 13в, 14а, 16-24, 26, 15, 17-27, 29, 2-12, 28, 5, 7, 9, 11, 14 (оп 16), 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 64, 66, 69, 71, 94

Тбіліська: 25, 27, 27А, 31

Трембітна (Радищева): 1-11, 2-12, 13-37, 14-38

Юрія Кондратюка (Раскової): 1-17, 16-52, 19-41, 2-14, 43-49, 51-55, 54, 56

пров. Архангела Михаїла (Архангельський): 1а, 20а, 1, 19, 1б, 2-12, 20, 21(зем.ділянка), 23(нов.Планетна 5), 26, 28 (нов.Планетна 12), 3, 5, 7-11, 13

пров. Архангела Михаїла (Архангельський)/вул. Пилипа Орлика: 1

пров. Літній: 6, 7-11, 8, 10-22, 2, 4, 3.

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