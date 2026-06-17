Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що росіяни завжди намагалися приписати собі історію України, тепер вони б'ють по культурних символах давнини нашої держави, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Дрони росіян прилетіли у Києво-Печерську лавру, потрапили у головний храм. Пожежу було ліквідовано, і, знаєте, одразу туди приїхав Зеленський. Я ось на мить задумався. Зеленський приїжджає на місце прильоту російського дрону одразу після того, як загасили пожежу. Ось ви можете собі уявити путіна у такій ситуації? Він жодного разу не приїхав на жодне місце ніякого прильоту. Він розповідає про трагедію у Старобільську. Він туди хоч би доїхав? Ну, гаразд, це Україна, туди, зрозуміло, йому не дістатись. Але ж у росії хоч один НПЗ? Він був на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. А чого не заїхав до Кронштадта, де згорів його військовий корабель? Страшно», – коментує Михайло Шейтельман.

До того ж, наголошує він, Зеленський прибув до Києво-Печерської лаври, коли там після гасіння пожежі ще валялися уламки дронів, а ми знаємо, росіяни спеціально мінують свої БпЛА. Отже, констатує експерт, Зеленського можна підтримувати чи ні, але в цьому йому відмовити не можна, він на місці прильоту, доки путін сидить у бункері.

За його словами, цією атакою росіяни хотіли знищити головний символ давнини Києва, це вже якась біблійна історія, біблійна суперечка про первородство, росія ж вважає себе джерелом всієї Русі, але український народ відповідає їм: «Ні». Тому, констатує експерт, після атаки на Києво-Печерську лавру ця війна стає дедалі більш священною.

«Показали уламки того самого дрона, що прилетів – «Герань-2». Це, по суті, іранський «Шахед», але іранці навчили криворуких росіян якось усе згвинчувати. Тож розробили великі іранські інженери, згвинтили у Татарстані. Тобто, розумієте, скільки християнських країн? З точки зору росії це не священна війна? Ми розуміємо, що росія – мусульманська країна. На жаль, росія веде джихад проти України», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що Трамп уже навряд чи повернеться до врегулювання російсько-української війни після Ірану.

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