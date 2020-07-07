Коли ж це все закінчиться?

В мережі показали, як вивозять ліс з Івано-Франківська

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував на своїй сторінці в Facebook Юрій Левченко (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Ще вода не встигла зійти ... Івано-Франківський вокзал", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що вагони під зав'язку забиті деревиной, рухаються в невідомому напрямку.

Дана запис викликала бурхливі обговорення в мережі. Українці засудили

"Винні ВСІ! Верхи крадуть по-крупному, ті хто прислуговують мають менше, але таки теж крадуть!!! А простому народу куди подітися?! Як же не взяти? Адже крадуть все? Хто вагон, а хто лазню, сарай, а то й будиночок екологічно чистий!!! Лише б нам добре було...", "А де люди? Чому не блокуючи цей ліс, щоб не вивезли. Всі сидять закриті. Нічого не знаю, моя хата з краю. А потім потоп!", "Карпати їдуть на захід", "І повінь нічому не навчило? Все по барабану!", - писали користувачі мережі.

Ще вода не встигла зійти... Івано-Франківський вокзал. Gepostet von Юрій Левченко am Mittwoch, 1. Juli 2020

Нагадаємо, на Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань.

Велика кількість населених пунктів залишилося без газу, світла і були майже ізольовані від світу.

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