Держава не має наміру за свій рахунок відшкодувати збитки від незаконної вирубки лісу

Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, передає Знай.

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Господарський суд Харківської області задовольнив у повному обсязі вимоги ДЕІ щодо стягнення з ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» 9 млн 219 тис 509 грн за самовільну вирубку 544 дубів.

Господарство відмовилося добровільно сплатити збитки, заподіяних державі в результаті незаконного знесення зелених насаджень. Порушення було виявлено під час позапланової перевірки Державною екологічною інспекцією, яка проходила з 30 липня по 12 серпня 2019 року.

У ході перевірки лісових масивів інспектори встановили самовільні вирубки 544 дубів. Це є порушенням вимог Лісового кодексу України, Санітарних правил в лісах України, Порядку спеціального використання лісових ресурсів.

Через суди розв'язання проблеми затягується досить надовго. В цей раз пройшов майже рік. Останнє судове засідання відбулося 11 червня. Нарешті рішення суду набуло чинності, тому сегодня повідомляю про це. Ось таким тривалим є правовий механізм стягнення шкоди, заподіяної навколишньому середовищу.

ДЕІ продовжує системну роботу щодо незаконних рубок дерев. Інспекція приймає всі заходи для виявлення порушень та притягнення до відповідальності порушників природоохоронного законодавства.