Російський журналіст після переїзду в Україну перейшов на українську мову



Як передає Politeka.net, відповідний пост Євгеній Лісной опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Я переїхав до України, ще 4 років немає. Я спочатку не розумів, що таке "вартість", "навпаки", і тому подібне. Але з першого дня приїзду я вирішив - буду розмовляти українською. Спочатку мені допомагали одні, потім інші. Мені досі багато хто кажуть: "так говори ти по-російськи, не ламай мову ми і так розуміємо". Але це мій вибір! Вважаю, і так мене вчила мати: треба поважати країну де ти живеш. Я пишу з помилками, я розмовляю з помилками, але я це роблю", - заявив журналіст.

варто відзначити, що через рік він повідомив, що продовжив дотримуватися своєї думки

"Я 5 років тому, коли переїхав в Україну з Росії. Попри мої помилки почав розмовляти на вулицях, в транспорті, в закладах українською. В банкоматах вибираю виключно УКР. У медіа навіть інтерв'ю даю виключно українською. Говорю з акцентом, але кажу. Трохи нехай все життя тут прожив навантажуються, і вивчають, якщо не знають", - зазначив він.

Нагадаємо, Конституційний суд 7 липня приступив до розгляду подання нардепів щодо конституційності закону про українську мову.

Верховна Рада прийняла цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набрав чинності.

21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата з проханням перевірити на конституційність Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Також Politeka писала, що Жадан став на захист російськомовних в Україні: "Можна любити країну на російському мовою".