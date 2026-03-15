Нова система оплати за проїзд у Київській області сприятиме зручності пересування.

Нова система оплати за проїзд у Київській області запроваджує автоматизовані валідатори у громадському транспорті Білої Церкви, повідомляє Politeka.

Рішення про впровадження ухвалив виконком міськради, затвердивши технічні умови та поетапний план переходу на електронні платежі.

Пасажири зможуть розраховуватися безконтактно — банківськими картками або мобільними додатками. Готівка поступово виводиться з обігу, що робить посадку швидшою та безпечнішою.

Особливу увагу приділено пільговикам: близько 50 тисяч осіб із 26 категорій отримують обмежену кількість безкоштовних поїздок. Витрати перевізників компенсують щомісяця на основі актів, що зменшує суперечки та підвищує прозорість операцій.

Розробники наголошують, що нова система оплати за проїзд у Київській області дозволяє точно враховувати пільгові поїздки та оперативно відшкодовувати витрати транспортним компаніям. Електронний облік забезпечує контроль фінансових потоків і швидке реагування на запити мешканців.

Місто також оновлює автопарк: чотири автобуси надійшли як благодійна допомога та працюватимуть на тестових маршрутах, безкоштовно перевозячи пільговиків та перевіряючи роботу валідаторів у реальних умовах.

Впровадження проходитиме поетапно: спершу тестування, потім встановлення обладнання на інших напрямках. Пасажири та перевізники отримають час на адаптацію, щоб уникнути черг і непорозумінь.

Очікується, що система прискорить розрахунки, підвищить прозорість операцій і покращить якість обслуговування для всіх мешканців громади.

Нова система оплати за проїзд у Київській області сприятиме зручності пересування, точному контролю пільгових категорій та стабільному фінансуванню транспортних компаній.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.