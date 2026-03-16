В Чорткові було запроваджено нову систему оплати за проїзд у Тернопільській області, що дозволяє мешканцям швидко та прозоро розраховуватися за поїздки у міському транспорті, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізована за підтримки київського ТОВ «Easy Soft», яке встановило автоматизовану платформу для безготівкових платежів та точного контролю пасажиропотоку.

Оплатити поїздку можна банківською карткою з функцією безконтактного розрахунку або пільговою «Карткою чортків’янина». Достатньо прикласти її до валідатора на кілька секунд для успішного списання коштів, після чого система одразу підтверджує оплату.

У всіх автобусах вже встановлено нове обладнання. Деякі одиниці оснащені двома валідаторами — біля передніх та задніх дверей салону, що дозволяє зменшити черги та прискорити посадку пасажирів.

Незабаром планується запуск електронного квитка з можливістю поповнення через термінали EasyPay. Старі «Картки чортків’янина» залишаються дійсними, а нові видаватимуть під час оформлення або у разі втрати.

Поступово систему розширять на маршрути сіл Чортківської громади. Там, де наразі використовується готівка, після встановлення валідаторів прийматимуть тільки картки, що уніфікує фінансові операції на всіх напрямках та забезпечить точний облік пасажирів.

Кондуктори перевірятимуть оплату під час руху, а диспетчери відстежуватимуть статистику поїздок у режимі реального часу. Це дозволить контролювати навантаження на маршрути та оперативно реагувати на можливі неполадки.

Місцева влада закликає користувачів заздалегідь ознайомитися з правилами роботи валідаторів та електронних карток, щоб уникнути непорозумінь. Для пільгових категорій передбачено обмежену кількість безкоштовних поїздок, які автоматично враховуються системою.

Впровадження нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області дозволяє підвищити прозорість фінансових потоків, скоротити час на посадку, зменшити використання готівки та зробити пересування містом більш комфортним і безпечним для всіх пасажирів.

