Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого пропонують у форматі співжиття з господарями, де важлива відповідальність.

У Полтаві та Котелевському районі з’явилися можливості безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Варіанти розраховані на розміщення у приватних будинках із присадибними ділянками та спільним побутом.

У Полтаві, на провулку Тупому, пропонують окрему простору кімнату з доступом до саду та городу. Проживання підходить для жінки або подружжя без дітей. У приміщенні створені базові умови та тепло. Поряд мешкає літня жінка, яка обслуговує себе самостійно, проте має вікові порушення пам’яті. Від кандидатів очікують охайності, порядності та допомоги з нескладними господарськими справами на подвір’ї.

Ще один об’єкт розташований у селі Козлівщина Котелевського району. Там надають кімнату з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом. Установлено бойлер і проведено інтернет; на випадок відключень передбачено інвертор. Літня кухня дозволяє готувати у теплу пору року.

На території мешкають кури, собака та коти. Власники шукають жінку для спільного проживання та взаємної підтримки. У населеному пункті працюють магазини, школа та дитсадок, до обласного центру близько 17 кілометрів, транспорт курсує регулярно.

Фахівці радять уважно перевіряти оголошення з фінансовими обіцянками від незнайомих осіб, щоб уникнути шахрайства.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого пропонують у форматі співжиття з господарями, де важлива відповідальність, взаємоповага та участь у щоденних справах. Нові пропозиції регулярно оновлюються, тож переселенцям радять стежити за актуальними оголошеннями.

