У Рівненській області 14 березня заплановані графіки відключення світла через проведення профілактичних та технічних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» зазначили, що вже оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня можливі тимчасові перерви в електропостачанні.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 17 березня запроваджені з метою обслуговування та модернізації енергомереж, що дозволяє підвищити надійність та стабільність електропостачання в регіоні. Мешканцям радять завчасно ознайомитися з переліком адрес, де відбудуться обмеження, щоб врахувати тимчасові перебої та спланувати свої справи без зайвих незручностей.

В селі Городець електроенергія тимчасово не подаватиметься з 09:00 до 17:00, зачіпаючи будинки на конкретних вулицях:

Залізнична — №146, 146, 148, 148, 150, 150, 153, 153, 154, 154, 158, 158, 160, 160, 162, 162, 164, 164, 175, 175, 177, 177, 179, 179, 181, 181, 183, 183, 185, 185, 187, 187, 189, 189, 191, 191, 193, 193, 195, 195

Зарічна — №110, 110, 112, 112, 114, 114, 116, 116, 118, 118, 120, 120, 122, 122, 124, 124, 126, 126, 128, 128, 130

Пасічна — №23

Тиха — №24

У селі Терентіїв світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00 на визначених адресах:

урочище «Гіщина» — №1

Крім того, у місті Березне з 09:00 до 17:00 мешканці залишаться без електропостачання на окремих вулицях.

Козацька — №1, 2, 10, 11, 11А, 12, 12Б, 13, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 18В, 18г, 19, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24А, 24Б, 25, 26, 26А, 26В, 27, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 27Д, 28, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 30А, 31, 31Б, 31В, 31Г, 32, 33, 34, 35А, 36, 38, 39, 39Б, 3А, 3Б, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 4

Корецька — №83, 91А, 129, 131, 135, 137А, 139А, 139Г, 139Д, 141А, 141Б, 141Г, 143А, 143В, 145А, 145Б, 147Б, 147В, 147Г, 149А, 149Б, 149В, 151Б, 153В

Корецький пров. — №145Г

У селі Гоща електропостачання буде припинене з 09:00 до 17:00 і стосуватиметься лише окремих вулиць:

Д. Галицького — №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 77, 80

Замкова — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19

Застав'я — №1, 1А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 10, 13, 14, 15, 16Б, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 7

Княгині Ольги — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16А, 18, 20, 24, 26, 41

Князя Володимира — №1, 2, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 46А, 48

Наливайка — №2, 4, 6А, 8, 12, 72

Незалежності — №45А

Оселя — №2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4А, 5, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20А, 20Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47А, 49, 49В, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 75А, 77, 79, 81, 83, 6А, 7, 7А

Рівненська — №14, 14А, 16, 16А

Станіслава Ленкевича — №10

Східна — №2

Франка — №1, 1А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65

Червона Долина — №46

Шевченка — №1, 3, 4, 5.

