Российский журналист после переезда в Украину перешел на украинский язык



Как передает Politeka.net, соответственный пост Евгений Лесной он опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Я переехал в Украину, еще 4 лет нет. Я сначала не понимал, что такое "вартість", "навпаки", и тому подобное. Но с первого дня приезда я решил - буду разговаривать на украинском. Сначала мне помогали одни люди, потом другие. Мне до сих пор многие говорят: "да говори ты по-русски, не ломай язык мы и так понимаем". Но это мой выбор! Считаю, и так меня учила мать: надо уважать страну где ты живешь. Я пишу с ошибками, я разговариваю с ошибками, но я это делаю", - заявил журналист.

Стоить отметить, что спустя год он сообщил, что продолжил придерживаться своего мнения

"Я 5 лет назад, когда переехал в Украину из России. Несмотря на мои ошибки начал разговаривать на улицах, в транспорте, в заведениях на украинском. В банкоматах выбираю исключительно УКР. В медиа даже интервью даю исключительно на украинском. Говорю с акцентом, но говорю. Немного пусть всю жизнь здесь прожив нагружаются, и изучают, если не знают", - отметил он.

Напомним, Конституционный суд 7 июля приступил к рассмотрению представления нардепов о конституционности закона об украинском языке.

Верховная Рада приняла этот закон 25 апреля 2019 года, а 16 июля он вступил в силу.

21 июня 2019 года в КСУ поступило представление 51 народного депутата с просьбой проверить на конституционность Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине: "Можно любить страну на российском языке".