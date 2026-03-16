У Чернігові 17 березня в окремих районах міста заплановані тимчасові відключення світла, обмеження пов’язані з проведенням планових робіт, пише Politeka.net.
Про можливі перебої попередили у компанії «Чернігівобленерго».
Графіки відключення світла у Чернігові на 17 березня стосуватимуться лише частини вулиць міста. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком адрес, де можливі тимчасові перебої з електропостачанням, і врахувати цю інформацію під час планування своїх щоденних справ, щоб уникнути зайвих незручностей.
З 9 до 17 години електрику вимкнуть в десятках будинках. Знеструмлення будуть тривати на вулицях:
- Білоуська — №2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20
- Вишнева — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 7а
- Гарамів — №10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а
- Ґельсінської спілки — №30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 34а, 38а, 44А, 47Б
- Дачне товариство Лелека — №15, 16, 17, 21, 26, 27
- Дмитра Бортнянського — №6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а
- пров. Забарівський — №1, 3, 4
- Земська — №37, 39, 41, 43, 81, 83, 85, 43А, 77а, 79а
- Кибальчича — №2, 4, 6, 5А, 6а, 6б
- Кирила Розумовського — №14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 63а, 65а, 65Б, 77б, 81а, 83а, 89А
- Кочерги — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 4А
- Левка Лук'яненка — №53, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а, 65А
- Лісова — №16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а
- Мачеретівська — №20
- просп. Миру — №75, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 96А
- Михайла Грушевського — №88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114а, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 122а, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 88а, 90д, 98а
- Набережна — №2, 31, 33, 11111
- Національної Гвардії — №23, 25, 27, 29, 31, 46, 47, 48, 49, 51, 33а
- Ніжинська — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 17а, 17Б
- пров. Ніжинський — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 11/2, 11а
- Нова — №3, 10, 24, 30, 32
- Олександра Лазаревського — №23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1
- Олексія Сенюка — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 10а, 13а, 22а, 36а
- Освіти — №77, 79, 81, 83, 88
- Перша Набережна — №21, 41, 45, 47, 49, 45А
- Північна — №36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 34а, 34б, 34в, 36а, 41а, 45В, 48а, 52а
- Полуботка — №97, 99, 101, 103, 107а, 107б, 107в
- Прилуцька — №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 10а, 18а, 24а, 40А
- Садова — №5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21
- Седнівська — №5, 23, 25/63
- Солов'їна — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14
- пров. Солов'їний — №2, 10
- Сосницька — №41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д
- пров. Сосницький — №4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 19
- Соснова — №57, 59, 82
- пров. Степний — №1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- Степова — №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33
- Тролейбусна — №21
- пров. Тролейбусний — №2, 4, 6, 8, 2а
- Швейцарівка — №3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 2а, 11а, 17а
- Шевченка — №125, 127, 127а, 129, 131А, 131, 133, 135а, 135, 137а, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151В, 151, 153, 155, 93а
- Шевчука — №4
- Яблунева — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а.
