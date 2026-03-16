У Волинській області 17 березня заплановані графіки відключення світла у деяких районах регіону через проведення профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про майбутні обмеження попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на дані «Волиньобленерго».

Для зручності мешканців у режимі реального часу можна переглянути актуальні графіки відключень на сайті ПрАТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні». Там зазначено точний час початку та завершення робіт, перелік населених пунктів, вулиць і будинків, а також тип відключення — планове чи аварійне. Інформація оновлюється кожні 30 хвилин.

Жителів громади просять із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Волинській області на 17 березня, адже роботи проводяться для покращення якості та надійності електропостачання.

17 березня з 09:00 до 17:00 у місті Рожище світло буде відсутнє на вулицях Волонтерська, Леся Курбаса, Богдана Хмельницького, Павла Чайки, Героїв Небесної Сотні, а також Степана Бандери, Січових Стрільців, Виговського, Шведа, Гранична, Драгоманова, Тараса Чайки та Трудова.

17 березня 2026 року з 08:00 до 17:00 години електрику вимикатимуть за такими адресами:

Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна.

Бортяхівка – вул. Миру, Селянська, Тиха, Шкільна.

Забара – вул. Польова, Набережна.

Козин – вул. Молоді, Жовтнева, Ковельська, Миру.

Линівка – вул. Гранична, Гайова.

Малинівка – вул. Садова, Центральна.

Мильськ – вул. Шкільна, Весела, Кільцева, Миру, Молодіжна, Незалежності, Соборності.

Мирославка – вул. Зелена.

Переспа – вул. Залізнична, Квітнева, Вишнева, Будівельна, Гайова, Спортивна, Затишна, Тиха, Набережна, Торгова, Ковельська, Молодіжна, Учительська, Коняківська, Механізаторів, Миру, Перемоги.

Пожарки – вул. Громуш, Молодіжна, Набережна, Садова, Зубрівщина, Лісова, Тиха, Новоселів, Центральна, Середня.

Рудка-Козинська – вул. Оновлена, Шкільна, Тиха, Молодіжна, Центральна, Жовтнева.

Тихотин – вул. Лугова, Молодіжна, Слави, Вишнева, Ярмолюка, Нова, Вербова, Тиха, Шкільна, Яблунева.

Трилісці – вул. Промислова, Славна, Степова, Молодіжна, Котельникова.

