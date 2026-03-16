У Волинській області 17 березня заплановані графіки відключення світла у деяких районах регіону через проведення профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.
Про майбутні обмеження попередила Рожищенська міська рада, посилаючись на дані «Волиньобленерго».
Для зручності мешканців у режимі реального часу можна переглянути актуальні графіки відключень на сайті ПрАТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні». Там зазначено точний час початку та завершення робіт, перелік населених пунктів, вулиць і будинків, а також тип відключення — планове чи аварійне. Інформація оновлюється кожні 30 хвилин.
Жителів громади просять із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Волинській області на 17 березня, адже роботи проводяться для покращення якості та надійності електропостачання.
17 березня з 09:00 до 17:00 у місті Рожище світло буде відсутнє на вулицях Волонтерська, Леся Курбаса, Богдана Хмельницького, Павла Чайки, Героїв Небесної Сотні, а також Степана Бандери, Січових Стрільців, Виговського, Шведа, Гранична, Драгоманова, Тараса Чайки та Трудова.
17 березня 2026 року з 08:00 до 17:00 години електрику вимикатимуть за такими адресами:
- Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна.
- Бортяхівка – вул. Миру, Селянська, Тиха, Шкільна.
- Забара – вул. Польова, Набережна.
- Козин – вул. Молоді, Жовтнева, Ковельська, Миру.
- Линівка – вул. Гранична, Гайова.
- Малинівка – вул. Садова, Центральна.
- Мильськ – вул. Шкільна, Весела, Кільцева, Миру, Молодіжна, Незалежності, Соборності.
- Мирославка – вул. Зелена.
- Переспа – вул. Залізнична, Квітнева, Вишнева, Будівельна, Гайова, Спортивна, Затишна, Тиха, Набережна, Торгова, Ковельська, Молодіжна, Учительська, Коняківська, Механізаторів, Миру, Перемоги.
- Пожарки – вул. Громуш, Молодіжна, Набережна, Садова, Зубрівщина, Лісова, Тиха, Новоселів, Центральна, Середня.
- Рудка-Козинська – вул. Оновлена, Шкільна, Тиха, Молодіжна, Центральна, Жовтнева.
- Тихотин – вул. Лугова, Молодіжна, Слави, Вишнева, Ярмолюка, Нова, Вербова, Тиха, Шкільна, Яблунева.
- Трилісці – вул. Промислова, Славна, Степова, Молодіжна, Котельникова.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Волинській області: як українцям оформити пільгу та на що звернути увагу.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: для кого змінили розцінки.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: які ціни діятимуть з березня.