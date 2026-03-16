Прогноз погоди з 17 по 26 березня в Харкові складено за даними sinoptik.ua, повідомляє Politeka.
17 березня у місті буде хмарно протягом дня. Уночі та вранці можливий дрібний дощ зі снігом, який поступово зміниться на невеликий дощ, однак у другій половині дня опади припиняться.
Температура повітря впродовж доби становитиме від +2° до +5°, а відчутні показники коливатимуться від 0° до +4°.
18 березня синоптики прогнозують хмарну атмосферу на вулиці, але без опадів. Температура вдень підніметься до +6°, уночі становитиме близько +2°.
19 березня у місті також утримається хмарність, без опадів. Денна температура може сягнути +7°, при цьому в нічні години очікується близько +2°.
20 березня в облценьрі прогнозують похмуру амосферу протягом усього дня. Температура повітря вдень підніметься до +8°, опадів не очікується.
21 березня буде переважно хмарно, але без дощу. Максимальна температура вдень може досягати +11°.
22 березня протягом дня збережеться хмарність, проте ввечері можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень становитиме близько +10°.
23 березня очікується ясне небо. Опадів не передбачається. Температура може підвищитися до +11°.
24 березня вдень у місті знову з’являться хмари, однак увечері вони поступово розсіються. Дощів не прогнозують, а денна температура сягне +12°.
25 та 26 березня синоптики прогнозують хмарність до самого вечора. Температурні показники вдень можуть підніматися до +13°.
Загалом, прогноз погоди з 17 по 26 березня в Харкові свідчить про переважання хмарності та поступове підвищення температури.
