Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 16 по 22 березня вводяться лише в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Енергетики вже оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на період з 16 по 22 березня. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

16.03.2026 року будуть вимикати електрику через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). З 8 до 17 години не буде світла в таких населених пунктах:

с.Марківка:

вул.Тараса Шевченка (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

с.Свічкареве вулиці:

Миколи Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодіжна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрія Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

17.03.2026 року світло також зникне. З 8 до 20 години знеструмленими будуть такі населені пункти:

с. Гуньки вулиці:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2, 8

пров. Кам'янський — 1, 6

с. Демидівка вулиці:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.